أبو ليلى لوطن:تلقينا دعوة روسية للمشاركة في حوار حول المصالحة في موسكو

رام الله- وطن: تلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة روسية للمشاركة في حوار حول المصالحة، في العاصمة موسكو، بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية.

وفي تصريح لـوطن، قال قيس أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة، إن الدعوة وجهت من معهد الاستشراق للدراسات، التابع للخارجية الروسية، وأن الجبهة تستعد للمشاركة فيها، عبر ممثلين عنها.

وبين أن الحوار سيتم بين 11-13 شباط القادم، حول المصالحة الداخلية، وأن الدعوة وجهت لجميع الفصائل.

وقال أبو ليلى إن الدعوة تشير إلى اهتمام روسي متعاظم بكسر الجمود المتعلق بالمصالحة، ولكنه ليس دورا بديلا عما تلعبه مصر في هذا المجال.