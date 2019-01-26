الطبيبة المقدسية لينا قطينة تحصل على جائزة ثاني أفضل بحث طبي في سويسرا

القدس- وطن: حصلت الطبيبة المقدسية لينا أسامة قطينة، على المركز الثاني لأفضل بحث في سويسرا من بين البحوث، التي نشرت عام 2018 في مجال زراعة الأعضاء.

وكان اطباء زراعة الاعضاء في سويسرا قد عقدوا جلسة خاصة قبل ايام، خلال اجتماعهم السنوي السابع عشر اطلعوا خلالها على 19 بحثا سويسريا نشرت في المجلات العلمية عن زراعة الاعضاء، واختاروا افضل ثلاثة بحوث في هذا المجال، من بينها بحث الدكتورة لينا قطينة، الذي نشر في المجلة الاميركية لزراعة الاعضاء، وهي افضل مجلة في مجال زراعة الاعضاء في العالم.

وفي الجلسة التالية، وبعد استماع اطباء زراعة الاعضاء الى عروض من اصحاب البحوث الثلاثة، منح المجتمعون، امس الجمعة، بحث الدكتورة لينا المركز الثاني كأفضل بحث كلينيكي، اضافة الى جائزة مالية عينية.

ويتناول البحث ربط جين (SP110) لأول مرة بإصابة المريض الخاضع لزراعة عضو بمرض السكري الذي يعتبر احد التعقيدات التي تؤدي الى امراض القلب، وهو احد ابرز الاسباب المؤدية للوفاة بعد زراعة العضو، رغم ان العضو المزروع يعمل بفاعلية جيدة.

والدكتورة لينا قطينة خريجة الدفعة الثالثة في كلية الطب بجامعة القدس في ابو ديس عام 2003، وحاصلة على شهادة الدكتوراة عام 2008 من جامعة باريس 6، وفي آخر عام من الدراسة بفرنسا حصلت على جائزة افضل بحث علمي فرنسي خلال المؤتمر السنوي لعلم الادوية وعلم وظائف الاعضاء الكلينيكي في مدينة كلير مونفيران الفرنسية.