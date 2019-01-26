أهالي قلنسوة يحتجون على سياسة هدم المنازل ويغلقون الشارع الرئيسي

قلنسوة- وطن: تظاهر العشرات من أبناء مدينة قلنسوة في الداخل والمنطقة عصر اليوم، السبت، على المدخل الرئيسي للمدينة، احتجاجا على سياسة هدم البيوت بدعوة من القوى الوطنية في المدينة.

وأغلق المتظاهرون الشارع لوقت قصير احتجاجا على سياسة الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال، حيثت تدخلت شرطة الاحتلال وأبعدت المتظاهرين من الشارع.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، كـ"هدم البيوت سياسة ظالمة" و"سنبقى وسترحلون مهما هدمتم".

كما أطلقوا هتافات منددة بالهدم، ودعوا كافة السكان للالتحام وراء القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت، قبيل التظاهرة، الناشط أشرف أبو علي، وذلك بذريعة ما يسمى التحريض على الاحتجاج ضد سياسة الهدم.

كما جرى نصب خيمة احتجاج على المدخل الرئيسي للمدينة، يوم أمس، ضمن الفعاليات الاحتجاجية.

(عرب 48)