فيديو| قروي المغير لـوطن: استشهاد حمدي النعسان وعشرات الإصابات برصاص مستوطنين

رام الله- وطن: استشهد شاب، وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، برصاص حيّ أطلقه مستوطنون خلال اقتحامهم قرية المغير برام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب حمدي طالب النعسان (38 عاماً) برصاص الاحتلال في المغير، بعد أن أصيب وجرى نقله الى مستشفى رام الله، فيما جرى نقل عشرات الاصابات أيضاً.

https://www.facebook.com/WattanNews/videos/499633587230254/?notif_id=1548498443336752¬if_t=live_video_explicit

وأضاف عضو مجلس قروي المغير أبو وحيد لـ وطن أن مستوطنون يواصلون اقتحامهم للقرية من الجهة الشمالية، وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين، ما أدى لوقوع عشرات الاصابات بعضهم بحالة خطرة جداً، فيما ارتقى شهيد.

وأشار الى أن جيش الاحتلال لا يحراك ساكناً، إنما يكتفي بمشاهدة هجوم المستوطنين على سكان قرية المغير.

وأكد على أن هجوم المستوطنين ما زال مستمراً ويطلقون الرصاص تجاه منازل المواطنين دونما اكتراث.

ولاحقاً، أكد الهلال الأحمر أن نحو 20 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام المتسوطنين للقرية.