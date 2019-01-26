فيديو | شاهد عيان يروي لوطن اعتداء المستوطنين على المغير

رام الله- وطن: روى المواطن بدر أبو عليا لـوطن، حيثيات اعتداء المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله، مساء اليوم، والذي أدى لاستشهاد الشاب حمدي طالب النعسان (38 عاماً)، وإصابة أكثر من 30 مواطناً بجروح متفاوتة برصاص المستوطنين، وغاز جيش الاحتلال.

وقال أبو عليا الذي يسكن قرية المغير، إنه حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم، فوجئنا بهجوم أكثر من 30 مستوطناً على منزل في المنطقة الشمالية للقرية.

وأضاف أن أهالي القرية هبوا لنجدة سكان المنزل، وعند وصولهم بدأ المستوطنون بإطلاق النار تجاههم بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة 35 مواطناً، بينهم 9 بالرصاص الحي.

وأوضح أبو عليا أن هجمات مستوطني مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي القرية تتكرر يومياً.

وأكد أن جيش الاحتلال عندما سمع إطلاق النار حضر للمكان لحماية المستوطنين الذين كانوا يطلقون الرصاص الحي تجاه المواطنين، وقام بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنازل والمواطنين.

يشار إلى أن الشهيد حمدي النعسان أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال سبعة أعوام، وتحرر عام 2007، وأب لأربعة أطفال.