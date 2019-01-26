فيديو| نصر الله: لم أتعرض لأي مشكلة صحية و"درع الشمال" فشل لاستخبارات الاحتلال

القدس- وطن: أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه بصحة جيدة وأن الانكفاء عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية "لا صلة له بالوضع الصحي أبداً وكل ما قيل هو أكاذيب"، وشدد على أنه لم يتعرض لأي مشكلة صحية أبداً رغم دخوله عامه الستين.

وأردف نصر الله في مقابلة مباشرة على الهواء مع قناة الميادين "ارتأينا أن ما يتردد عن شائعات بشأن صحتي هو استدراجي للتكلم وهو ما لا نريده.. فلسنا ملزمين بالرد على الشائعات والذي يريد الآخرون تحديد توقيته"... "سأتحدث في الشهر المقبل 3 مرات لأن هناك 3 مناسبات"، ختم نصر الله في هذا الشأن.

نصر الله تطرق إلى العملية التي أطلقتها "إسرائيل" على الحدود مع لبنان تحت عنوان "درع شمالي"، مشيراً إلى أنه "ارتأينا في حزب الله أن ندع الإسرائيليين يتكلمون عن عملية درع الشمال حتى انتهائها"، مضيفاً أن "العملية لم تنته رغم إعلان الإسرائيليين أنها انتهت، لأن الحفارات ما زالت تعمل".

وكشف عن أن هناك أنفاقاً في الجنوب اللبناني، ولكنه أضاف "لسنا ملزمين بأن نعلن عمن حفرها أو متى لأننا نعتمد الغموض البناء"، واعتبر أن المفاجئ بالنسبة للحزب أن "الإسرائيلي تأخر في اكتشاف هذه الأنفاق"، وأن هناك أنفاق قديمة بعضها يعود إلى 13 عاماً، وهو ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية.

"مسألة استمرار وجود أنفاق يجب أن تبقى غامضة"، شدد أمين عام حزب الله الذي توجه بكلامه صوب المستوطنين قائلاً إن عليهم التأكد "مما إذا كان مسؤولوهم يقولون الحقيقة بشأن الأنفاق".

واعتبر نصر الله أن "إعلان نتنياهو وطاقمه بأن الأنفاق كانت تمهد لعملية الجليل خدمنا وأكد أننا صادقون"، وأضاف أن "نتنياهو خدمنا عبر إدخال الرعب والخوف والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في الشمال".

ورغم أن الأنفاق لم تكن تستحق هذه الدعاية وفق نصر الله، أشار إلى أن عملية درع الشمال "خدمتنا في الحرب النفسية".

بالإضافة، أوضح نصر الله أن اجراءات الاحتلال على الحدود تعكس "الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة.. فالمناورات الإسرائيلية الضخمة حصلت تحسباً للعملية".

وسأل نصر الله "هل حزب الله سيعتمد على 4 أنفاق لإدخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل"، موضحاً أن أي عملية باتجاه الجليل "تحتاج إلى كل الحدود ونحن نقررها في حال حصول حرب علينا".

وأضاف "عملية الجليل لن تتوقف على الأنفاق وكيف لنتنياهو أن يعلم أنه دمرها كلها".

وربط نصر الله عملية الدخول إلى الجليل بحصول عدوان على لبنان وقال إنهم (الإسرائيليون) "لن يعلموا من أين سندخل إلى الجليل وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان.. فجزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل، ونحن قادرون على ذلك ونقرر وفق مجريات الحرب".

"نحن منذ سنوات نملك القدرة على تنفيذ العملية وأصبح الأمر أسهل بعد تجربتنا في سوريا"، أكد نصر الله، وجزم بأنه للدفاع عن لبنان "فمن حقنا اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية بعيداً عما يعتقده الآخرون".