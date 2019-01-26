اللاجئ الفلسطيني محمد علي ينال الجائزة الأولى في أبطال اللغة الهولندية

وطن- وكالات: منح اللاجئ الفلسطيني محمد علي الجائزة الأولى في أبطال اللغة الهولندية لعام 2018، بعد اختياره من قبل لجنة التحكيم من بين 37 مرشحاً.

وفي مراسم احتفالية، قدمت الأميرة "لورنتين" جوائز البطولة للفائزين، وتم تقديم 2500 يورو، ويمكن للفائزين إنفاقها على مبادرة تعزيز اللغة التي يريدونها.

وقال مشرفو البطولة إن أبطال اللغة هم الذين يقدمون مساهمات فريدة من نوعها في تعلم اللغة الهولندية، وتم إنشاء جائزة أبطال اللغة كإشادة بالناس الذين قاموا بجهد خاص لتعلم القراءة والكتابة في اللغة الهولندية.

وكان محمد علي قد هاجر من من مخيمات اللجوء في سوريا إلى هولندا هرباً من الحرب هناك قبل 4 سنوات، وبعد قدومه قام بالتسجيل في دورات لتعلم اللغة الهولندية، وبعد عامين من تقدّم بشكل فعّال في اللغة، ثم عمل كمتطوع لغوي لمساعدة الآخرين في تعلم اللغة، ويحلم أن يصبح أن مدرساً للغة الهولندية.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا أوروبا حققوا النجاح في ميادين عدة رياضية وعلمية ولغوية وتعليمية، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".