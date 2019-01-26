اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا إلى الأردن: ردّ الأونروا على مطالبنا مجحفاً بحقوقنا

وطن- وكالات: قالت اللجنة المتحدثة باسم المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن، إنها تلقت رداً مجحفاً من قبل وكالة الأونروا حول مطالب اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن، والتي قدّموها للوكالة بعد اعتصامهم أمام مقرها في عمان.

وجاء في ردّ الوكالة الموقع من قبل "روجر ديفز" مدير عمليات الأونروا في الأردن، أن المساعدة المقدمة من الأونروا للفلسطينيين السوريين في الأردن، تكفي لشراء الغذاء ودفع أجور المنازل السكنية ودفع فواتير الكهرباء والماء، علماً أن قيمة المساعدة 20 دينار أردني ما يقارب (28) دولار أمريكي توزع كل 3 شهور عليهم.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة المساعدة إلى 85 دينار أردني واعتبارها شهرية، وأكدت على صرف بدل إيجار للمنازل وفواتير الكهرباء، ومعاملة العائلات المتضررة من الفلسطينيين السوريين معاملة متساوية.

وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فقد هددت اللجنة بتنظيم وقفات واعتصامات أمام المبنى الرئيسي للوكالة في العاصمة الأردنية عمان، في حال استمرت الوكالة بالمماطلة وعدم تلبية مطالبهم.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن بنحو (17) ألف لاجئ، نزحوا من سوريا خلال الحرب وأعمال القصف والتدمير لمخيماتهم وتجمعات سكنهم.