منخفض جوي سريع سيضرب البلاد غداً

رام الله- وطن: يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبياً خلال النهار وبارداً الى شديد البرودة خلال الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة الى شديدة البرودة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله الامطار الغزيرة على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف،وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من خطر :

1-تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

3- شدة سرعة الرياح.

4- التزحلق على الطرقات .