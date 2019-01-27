ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم :

من مدينة الخليل الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد ( 38 عامًا ) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ثائر أحمد علي حمايل ( 39 عامًا ) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علاء جمال حسن حنايشة ( 27 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.