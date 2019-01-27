تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019

وطن: أعلن نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أحمد شوبير، مساء السبت، عن تأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها القاهرة الصيف المقبل لتنطلق يوم 21 يونيو بدلا من 14 من نفس الشهر.

وقال شوبير: "عدد من دول شمال أفريقيا طالب بتأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع بسبب ظروف الصيام وعيد الفطر"، مضيفا: "الكاف وافق على هذا الطلب".

وأوضح: "البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو بدلا من 14 يونيو، وتنتهي يوم 19 يوليو".

وأسند تنظيم كأس الأمم إلى مصر في وقت سابق من شهر يناير الجاري، بعدما فشلت الكاميرون في الإيفاء بالجدول الزمني للاستعدادات للبطولة القارية.

وتقام بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.