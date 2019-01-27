انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم

طولكرم- وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الاحد، عن انطلاق عملية الاقتراع لـ1981 ناخبا ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة طولكرم.

وبين الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ان 17 مرشحا يتنافسون على عضوية مجلس إدارة الغرفة البالغة 11 مقعدا.

يشار الى أنه تم تنفيذ انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (قلقيلية، وجنين، وأريحا والأغوار، وسلفيت، وبيت لحم، وطوباس)، وتستمر الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ينتهي بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة القدس العاصمة المحتلة في الثالث من شباط المقبل.