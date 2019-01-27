27 قتيلا و77 جريحا بانفجار استهدف كنيسة جنوب الفلبين

وطن- وكالات: ارتفع عدد ضحايا تفجيري الكنيسة في جنوب الفلبين إلى 27 قتيلا، هم 20 مدنيا و7 جنود، فيما أصيب 77 شخصا آخر على الأقل، وفقا لما ذكره ممثل عن شرطة المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدجارد أريفالو لإذاعة "DZMM" إن تفجيرين وقعا خلال قداس بإحدى الكنائس في جزيرة جنوب الفلبين.

ووقع الانفجار الأول بينما كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية هولو في مقاطعة سولو، أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة.

المصدر: رويترز