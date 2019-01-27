استطلاع لوطن: انهاء الانقسام وانجاز المصالحة التحدي الاهم امام التجمع الديمقراطي

رام الله – وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية هو التحدي الاهم امام التجمع الوطني الديمقراطي والذي يجب العمل عليه في الفترة المقبلة.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا "ما هي أهم قضية يجب على التجمع الديمقراطي العمل عليها؟ "اذ قال 52% من المستطلعين ان أهم قضية هي انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية، بينما قال 27% أن أهم قضية هي تفعيل المقاومة الشعبية في الضفة بشكل واسع على غرار مسيرات العودة في غزة، في حين رأى 13% أن الضغط من اجل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هي أهم قضية يجب العمل عليها.

وكانت 5 فصائل يسارية ديمقراطية من منظمة التحرير اعلنت في كانون الأول الماضي، عن انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني، وهي: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية، حزب الشعب، وفدا، الى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة.

ويقوم التجمع على التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفض إحباط أية محاولات لاصطناع البدائل او القيادات الموازية لها، والعمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، وصولا الى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات واستعادة اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية بما يعزز.