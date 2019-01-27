القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات بالخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة اليوم، القبض على مطلوب فار محكوم غيابياً بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات في الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وخلال قيام مركز شرطة سعير بعمل حاجز تفتيش لفحص المركبات والبحث عن المطلوبين، فقد تم إيقاف إحدى المركبات من أجل فحصها والتدقيق بأوراق السائق، حيث تبين بانه مطلوب فار منذ 3 سنوات وصادر بحقه مذكرة حكم قضائي بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة " .

وأضاف البيان بأنه تم إلقاء القبض على المتهم وإيداعه مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبة .