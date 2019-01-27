الشرطة تتعامل مع قذيفة مدفعية من مخلفات جيش الاحتلال في الخليل

الخليل- وطن: تعاملت وحدة هندسة المتفجرات اليوم مع جسم مشبوه عثر عليه احد المواطنين في بلدة صوريف قضاء الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل أحد المواطنين مفاده عثوره على جسم مشبوه أثناء عمله داخل أرضه ببلدة صوريف , على الفور تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة هذا الجسم وللتعامل معه " .

وأضاف البيان بأن الجسم المشبوه كان عبارة عن قذيفة مدفعية قديمة من مخلفات جيش الاحتلال , بناء على ذلك قامت الشرطة بتأمين المكان وإبعاد المواطنين ونقل الجسم وإتلافه بشكل آمن .

هذا وناشد البيان كافة المواطنين لعدم الاقتراب والعبث بالأجسام المشبوهة نظراً لخطورتها الكبيرة على حياتهم , داعياً الجميع لضرورة إبلاغ جهاز الشرطة عبر الرقم 100 في حال العثور على مثل هذه الاجسام .