فيديو| تشيع الشهيد حمدي نعسان في المغير برام الله

رام الله- وطن: شيع الاهالي في قرية المغير شمال شرق رام الله، ظهر اليوم الاحد، جثمان الشهيد حمدي نعسان، والذي ارتقى امس برصاص المستوطنين في القرية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث أجريت للشهيد جنازة عسكرية بحضور رسمي وشعبي، ومن ثم توجه المشيّعون نحو منزل عائلة الشهيد في قرية المغير، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وأدى المشيّعون، صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة مسجد القرية، ومن ثم حمل الجثمان على أكتاف المشيّعين، الذين طافوا به شوارع القرية، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس عن استشهاد المواطن حمدي طالب النعسان (38 عاماً) برصاص المستوطنين في المغير، بعد أن أصيب وجرى نقله الى مجمع فلسطين الطبي رام الله، فيما جرى نقل عشرات الاصابات أيضاً.

والشهيد النعسان، اسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، أصغرهم لم يبلغ عامه الأول.