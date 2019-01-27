وزير الصحة يعلن عبر وطن التوصل لاتفاق بين اتحاد المشافي الخاصة وشركات التأمين

وطن: قال وزير الصحة جواد عواد لوطن، انه تم ظهر اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بين اتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، يتم بموجبه البدء باستقبال المرضى في كافة المشافي الخاصة والأهلية من اليوم كما كان سابقاً.

واكد الوزير ان الاتفاق الذي جرى التواصل اليه سيتم التوقيع عليه برعايته وفي مكتبه خلال الاسابيع الاربع المقبلة، حيث ستبدأ مفاوضات بين الطرفين للوصول خلال شهر لصيغة اتفاق بين الجانبين وإنهاء الخلاف.

واوضح عواد ان الاتفاق جاء عقب عقده اجتماعا موسعا في مكتبه بحضور رئيس اتحاد المشافي الخاصة الدكتور ياسر أبو صفية، ورئيس لجنة التفاوض عن اتحاد شركات التأمين أحمد المشعشع.