المشافي الخاصة وشركات التأمين لـوطن: سيتم توقيع اتفاق خلال شهر ينهي الخلاف

رام الله- وطن: أكد إتحادا المشافي الخاصة، وشركات التأمين لـوطن، أنه تم التوصل لاتفاق بينهما، يتم بموجبه البدء باستقبال المرضى في كافة المشافي الخاصة والأهلية من اليوم كما كان سابقاً.

وأوضح رئيس اتحاد المشافي الخاصة الدكتور ياسر أبو صفية، لوطن، انه تم فتح المجال امام اصابات العمل وحوادث السير في كافة المستشفيات الخاصة التي كانت ممتنعة عن الاستقبال، على ان يتم التفاوص خلال شهر للوصول لصيغة اتفاق بين الجانبين وإنهاء الخلاف.

وأشار الى ان سيتم غداً بدأ الحوار والمفاوضات من خلال لجان فنية مختصة من شركات التأمين والمشافي الخاصة، موضحاً أنه سيتم توقيع الاتفاق خلال شهر من تاريخه في مكتب وزير الصحة جواد عواد في رام الله.

من جانبها قالت نسرين الحنبلي امين عام اتحاد شركات التأمين، أنه تم الاتفاق على فك الاضراب من قبل اتحاد المشافي الخاصة واستقبال الحالات المرضية منذ اليوم على ان يتم فتح باب الحوار لمناقشة المشاكل والتوصل الى حلول ترضي الطرفين.

وأضافت أنه من أبرز المشاكل التي سيتم التفاوض عليها هي قائمة الاسعار.

وكان وزير الصحة جواد عواد قد اعلن عبر وطن، انه تم ظهر اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بين اتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، يتم بموجبه البدء باستقبال المرضى في كافة المشافي الخاصة والأهلية من اليوم كما كان سابقاً.

واكد الوزير ان الاتفاق الذي جرى التواصل اليه سيتم التوقيع عليه برعايته وفي مكتبه خلال الاسابيع الاربع المقبلة، حيث ستبدأ مفاوضات بين الطرفين للوصول خلال شهر لصيغة اتفاق بين الجانبين وإنهاء الخلاف.

واوضح عواد ان الاتفاق جاء عقب عقده اجتماعا موسعا في مكتبه بحضور رئيس اتحاد المشافي الخاصة الدكتور ياسر أبو صفية، ورئيس لجنة التفاوض عن اتحاد شركات التأمين أحمد المشعشع.