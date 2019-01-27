خسائر القطاع الزراعي في غزة جراء "المنخفض الاخير" بلغت 822 ألف دولار

وطن: قال وكيل وزارة الزراعة في غزة إبراهيم القدرة، الأحد، إن قيمة خسائر القطاع الزراعي جرّاء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بلغ 822 ألف دولار.

وأضاف القدرة: "توزعت الخسائر بين الإنتاج النباتي بقيمة 733 ألف دولار، والإنتاج الحيواني أقل من 90 ألف دولار".

وأوضح أن "مئات الدونمات الزراعية تضررت، إضافة لحدوث أضرار جزئية ومحدودة بمزارع الدجاج اللاحم، وبالغة وجزئية ببعض الأشجار المثمرة".

وبحسب الوزارة، فإن مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تتجاوز الـ 170 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع).

من جانب آخر، ذكر القدرة أن حجم الصادرات الزراعية لعام 2018، بلغ 40 ألف طن، بقيمة مالية تقدر بـ 40 مليون دولار، مسجلا قيمة أعلى من 2017.