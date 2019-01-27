Ooredoo تجدد رعاية دوري المحترفين والدرجة الممتازة

رام الله- وطن: وقعت شركة Ooredooوالاتحاد الفلسطيني اتفاقية تجديد رعاية دوري القدس للمحترفين في الضفة الغربية ودوري القدس للدرجة الممتاز في قطاع غزة وذلك للموسم الرابع على التوالي بالاضافة إلى رعاية كأس أبو عمار، وكأس السوبر وكأس فلسطين.

وقد حضرحفل التوقيع كل من اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo، وجاء ذلك بالتزامن مع سحب قرعة بطولة كأس فلسطين وكأس الشهيد أبو عمار لكرة القدم، وبحضور ممثلي الأندية الفلسطينية وممثلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعدد من رؤساء الإدارات في عائلة Ooredoo، وبحضور إعلامي رياضي في مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وفي كلمته قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل رجوب: "نفتتح عام 2019 بتجديد الرعاية مع شركة Ooredoo استمرارًا للمواسم الثلاثة السابقة، ونقدر جهد الدكتور ضرغام مرعي مع الشركة الأم ورئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo العالمية، وإن شركة Ooredoo فلسطين هي شركة وطنية فلسطينية اسمًا ومضمونًا، ونعتبر هذه الشراكة مصدر قوة لأنديتنا، ونثمن ما حققته الرياضة الفلسطينية بجهد العاملين في هذا القطاع، ومصد الأهم هو ما حققته الرياضة الفلسطينية بجهد العاملين فيها والإنجاز أن تبقى الرياضة شكلًا ومضمونًا برسالتها الوطنية الفلسطينية".

وأضاف اللواء الرجوب: "إن ما قدمه منتخبنا الوطني مؤخرًا في كأس آسيا الذي كنا نتمنى أن يتأهل للدوري الثاني، إلا أنه كان ندًا لأقوى المنتخبات في القارة، وهنا أهنئ منتخبنا الوطني من خلال الكادر الفني والإداري والاعبين وأخص بالذكر رئيس البعثة صلاح الجعبري، وعضو الاتحاد صلاح شحادة، والمدير الفني نور الدين ولد علي، على ما قدموه من جهد في هذه البطولة".

وفي ذات السياق، اعتبر اللواء الرجوب أن هذا الإنجاز تحقق بجهد جميع العاملين في القطاع الرياضي، وأيضًا موقف دعم وإسناد النظام السياسي والحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني، بالإضافة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا المثلث متساوي الأضلاع هو من هيأ الظروف والإمكانيات للاستمرار".

ودعا اللواء الرجوب كافة الرياضيين للحفاظ على الرياضة الفلسطينية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، متمنيًا من كل الأندية أن يعملوا على مراجعة المستوى الإداري عندهم بما يضمن أن يمتلكوا منظومة فيها خط إنتاج يساعد على بناء لاعب وطني للنادي ورافد للمنتخب الوطني ويهتم بصناعة المدربين، كما أن عليها تطوير أوضاعها وآلية عملها، مؤكدًا أن الاتحاد سيكون سندًا للأندية التي تعمل على ذلك".

وفي نهاية حديثه جدد اللواء الرجوب تعبيره عن سعادته برعاية شركة Ooredoo للدوري الفلسطيني قائلًا: "سيكون هناك رؤى واضحة مع الشركة في مرحلة إياب الدوري بما يضمن استمرار جسور التواصل بين الاتحاد والشركة والمجتمع، من خلال فعاليات وأنشطة مشتركة".

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo د. ضرغام مرعي عن سعادته بتجديد الإتفاقية للموسم الرابع على التوالي قائلًا: "فخورون بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد وذلك استمرارًا لدعمنا للرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص من قبل Ooredoo التي تعطي اهتمامًا خاصًا للشباب الذين يعول عليهم لصناعة المستقبل، وإننا نفخر بالمستوى العالي الذي آل إليه دوري كرة القدم خلال سنوات شراكتنا مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني بقيادة سيادة اللواء جبريل رجوب".

وأوضح د. مرعي أن رعاية كرة القدم تنضوي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، ونعتبر أن الإرتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية هي مسؤوليتنا جميعًا، اتجاه مجتمعنا الفلسطيني الذي قدم ويقدم لنا الكثير.

كما وأشاد د. مرعي بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيادة اللواء جبريل رجوب، وخير دليل على ذلك النتائج الكروية المشرفة التي حققها الموسم الأخير. والحضور المشرف للمنتخب الوطني الاول "الفدائي " في كأس اسيا في الامارات والذي يشكل لاعبي دوري المحترفين نواة نجومه وابطاله .

ومن الجدير بالذكر بأن هذه الرعاية هي الرابعة على التوالي والمقدمة من مجموعة Ooredoo العالمية لصالح اتحاد كرة القدم الفلسطيني، والتي أعلن رئيس مجلس إدارتها سعادة الشيخ عبد الله آل ثاني، بنفسه عن تجديدها خلال حفل توحيد العلامة التجارية بحضور كبار الشخصيات الرسمية والإعتبارية في فلسطين.

معلومات عن Ooredooفلسطين

تُعد Ooredoo فلسطين (الوطنية موبايل سابقًا) شركة اتصالات فلسطينية وإحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت، وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.