الشرطة تكشف ملابسات جريمة حرق جنائي لمنزل في الخليل

الخليل- وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة حرق جنائي لمنزل احد المواطنين والقت القبض على الفاعل في الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة , بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من احد المواطنين يفيد فيه قيام مجهول بإشعال النيران بمنزله ليلا وذلك بتسلله لساحة المنزل و إلقاء زجاجة حارقة باتجاهه اثناء تواجده وعائلته داخله , حيث تمكن وعائلته من الفرار قبل انتشار النيران بكافة ارجاء المنزل , على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل " .

وأضاف البيان بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة , قادت التحريات شرطة المباحث العامة لشخص مشتبه به , حيث تم القاء القبض عليه .

واكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .