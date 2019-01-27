الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوماً بالطائرات المسيرة في سماء اللاذقية

وطن- وكالات: ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء اليوم، لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية بالقرب من قاعدة حميميم في سماء مدينة اللاذقية ومدينة جبلة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي سمعت أصواتها في أرجاء مدينة اللاذقية ناجمة عن التصدي لطائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم.

وأشار المصدر إلى أن عدد الطائرات التي تم التصدي لها 3 طائرات على الأقل.

وأكد المصدر أن الطائرات المسيرة هي طائرات معدلة… موضحا أن وحدات الرصد رصدت إطلاقها من المنطقة الواقعة بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وبين ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

إلى ذلك، أكد المصدر العسكري السوري لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية في محيط قاعدة حميميم أسقطت جميع الأهداف المعادية بوسائط دفاعية صاروخية تقليدية.