فيديو وصور.. موظفو بنك القدس يحتجون أمام فروع البنك بالضفة رفضا لاقتطاع نسبة من رواتبهم لصالح الضمان

رام الله- وطن: اعتصم موظفو بنك القدس، الأحد، بمشاركة موظفين من البنوك الأخرى والقطاع الخاص، أمام مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله، وأمام فروع البنك بمحافظات الضفة، رفضا لاقتطاع نسبة من رواتبهم لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.

وردد المشاركون شعارات تدعو لإلغاء القانون، وتطالب الرئيس محمود عباس بالتدخل لتنفيذ مطلبهم.

وقال أحد المشاركين محمد صلاحات لوطن إن الوقفة جاءت للتضامن مع موظفي بنك القدس، بسبب اقتطاع إدارة البنك نسبة من رواتبهم، لصالح صندوق الضمان.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي لن يمر تحت أي ظرف.

وبين المشاركون أن البنك قرر مع بداية شهر كانون الثاني الحالي اقتطاع نسبة 7.2% من رواتب موظفيه لصالح الضمان.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من إدارة البنك حول الموضوع.