الأطر الطلابية تغلق قسم التسجيل بجامعة الأقصى وتتوعد بمزيد من الاحتجاجات

غزة- وطن: أغلقت الأطر الطلابية في جامعة الأقصى بغزة اليوم الأحد عمادة القبول والتسجيل في الجامعة كأولى خطواتها وفعالياتها التصعيدية المطالبة خلالها إدارة الجامعة بالعدول عن قراراتها الأخيرة بحق طلبة الجامعة.

وكانت الجامعة قد اتخذت عدد من القرارات التي اعتبرتها الأطر الطلابية "مجحفة" بحق الطلبة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الطلاب وذويهم في هذا الوقت العصيب.

وتتمثل قرارات الجامعة الأخيرة بوقف الإعفاءات المخصصة لطلاب الحالات الاجتماعية " شؤون الوكالة "، ورهن تسجيل الطلبة للفصل الحالي بتسديدهم الأقساط القديمة، إضافة لإلغاء العمل بالتقسيط للطلاب المستفيدين من الشؤون الاجتماعية والبحث الاجتماعي.

واعتبرت الأطر في بيان مشترك أن هذه القرارات تزيد الخناق على الطلبة وأهاليهم، وتساهم في منع الآلاف من الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية.

ونوهت إلى أن إقدامها على اغلاق عمادة القبول والتسجيل يعتبر أولى الخطوات التصعيدية وأنها بصدد خطوات وفعاليات طلابية نقابية تصعيدية أخرى قد تصل لإغلاق الجامعة في حال عدم تراجع إدارة الجامعة عن قراراتها وإنصاف الطلبة.

ودعت الأطر الطلابية كافة الطلاب للالتفاف حولهم ومشاركتهم خطواتهم وفعالياتهم النقابية لمواجهة قرارات الجامعة وصولا لتراجع إدارة الجامعة عن تلك القرارات.

فيما يلي نص بيان الأطر الطلابية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بـيـان رقم (2) صادر عن الأطر الطلابية في جامعة الأقصى بخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الجامعة ورفضها لمطالبنا العادلة بإلغاء القرارات المجحفة بحق الطلبة، مستمرون والتصعيد سيد الموقف ولا تراجع عن تحقيق مطالب الطلبة.

بدايةً إننا في الأطر الطلابية في جامعة الأقصى إذ نثمن دور إدارة جامعة الأقصى بتحقيق إنجازات كثيرة خلال العام الماضي على وجه الخصوص ليس أولها مشروع تحرير الشهادات وليس آخرها إستكمال العمل لإنهاء كل مستلزمات المبنى الجديد بالجامعة .

الطلبة الأعزاء :

في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وإرتفاع نسبة البطالة والفقر حسب الإحصائيات الدولية ، وفي ظل الحصار الخانق على قطاع غزة ، خرجت علينا إدارة جامعة الأقصى بقرارات جديدة وكأنها تعيش بعيداً عن الواقع ولا تعلم ما هي الظروف التي يعانيها الطلبة

وهي كالآتي :

*إلغاء إعفاء شؤون الوكالة المعروفة بـ ( الكابونة الصفراء ) لدى الطلبة .

*إلغاء تقسيط الرسوم للمستفيدين من الإعفاءات والمنح بالجامعة وخاصة (الشؤون الإجتماعية – البحث الإجتماعي).

*رهن تسجيل الطلبة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بدفع 50% من الأقساط السابقة بما لا يقل عن 40دينار .

*رهن التقسيط للطلبة الجدد بشروط جديدة .

وإننا في الأطر الطلابية في جامعة الأقصى منذ اللحظة الأولى التي صدرت فيها هذه القرارات قمنا بتشكيل خلية أزمة من كافة الأطر الطلابية في جامعة الأقصى وتوجهنا لإدارة الجامعة وأبلغناهم برفضنا التام لهذه القرارات وكانت مطالبنا هي :

*مساواة الطلبة المستفيدين من شؤون الوكالة ( الكابونة الصفراء ) بالطلبة المستفيدين من إعفاء الشؤون الاجتماعية وإعادة تفعيل التقسيط للطلبة المستفيدين من الإعفاءات والمنح بالجامعة مراعاةً للوضع الإقتصادي الصعب وإستكمالا لما جرى عليه الأمر خلال السنوات الماضية .

*تحديد نسبة 30% من الأقساط السابقة يلتزم الطالب بدفعها قبل التسجيل للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ، وإذا كان على الطالب أكثر من قسط يلتزم الطالب بدفع قسط واحد .

*إعادة تفعيل التقسيط لطلبة الجدد دون شروط على أن يدفع الطالب 6 ساعات دراسية .

وبعد ذلك إنتظرنا رد الجامعة حتى يوم الخميس الموافق24/1/2019 وتوجهنا لمكتب رئيس الجامعة الدكتور كمال الشرافي علماً أننا تركنا موعد مسبق من قبل 5 أيام ولكن دون جدوى أو أي إستعداد للحل من قبل إدارة الجامعة .

إن ما سبب إزعاجاً هو تجاهل كوننا أطر طلابية عاملة داخل الجامعة ومغافلتنا بهذه القرارات دون سابق إنذار أو على الأقل إعلامنا به بطريقة حضارية يتسنى لنا مناقشته مع إدارة الجامعة دون صدوره فجأة على الطلبة .

وعليه فإننا في الأطر الطلابية في جامعة الأقصى وإزاء رفض الجامعة المطلق لمطالب الطلبة العادلة ورفضها إلغاء القرارات التي تم فرضها في الأيام الأخيرة في ظل الوضع الإقتصادي السيء الذي يعاني منه أبناء قطاع غزة فإننا نضطر آسفين أن نعلن لكم إغلاق صالات القبول والتسجيل وشؤون الطلبة بشكل كامل إبتداءاً من يوم غد الأحد الموافق 27/1/2019 حتى إشعار آخر كخطوة أولى .

وكما وندعوا كافة طلبة جامعة الأقصى للإنضمام للإعتصام المفتوح داخل الجامعة في المكان المحدد من قبل الأطر الطلابية .

ونجدد الدعوة لموظفي الجامعة لمساندتنا في مطالبنا العادلة وتمنياتنا على كافة مكونات الجامعة بعدم الدخول بأي صدام مع الطلبة المعتصمين داخل الجامعة .

ندعوا وسائل الاعلام وكافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني لمؤازرة مطالبنا والوقوف إلى جانبنا لحماية الطلبة .

وأخيرً ندعوا إدارة جامعة الأقصى لإستثمار الفرصة والتراجع عن قراراتها بحق الطلبة وعدم الإلتفاف على مطالبنا بأي شكل من الأشكال , وعدم التعامل مع الطالب على أنه الحلقة الأضعف .

ختاماً // سنحملُ شعار" لن يحرم طالب من حقه في التعليم بسبب وضعه الاقتصادي السيء ، ولن نسمح بفرض مزيداً من القرارات على طلبتنا في ظل الظروف الإقتصادية السيئة "

الأطر الطلابية في جامعة الأقصى .

