صباحاً.. وزيرة الثقافة الإسرائيلية ريغيف نفذت جولة استفزازية في القدس القديمة

القدس- وطن: نفذت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميري ريغيف، اليوم الأحد، جولة استفزازية في القدس القديمة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي واصلت شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ووفقا للمتحدث باسم دائرة الأوقاف بالقدس، فراس الدبس، فإن 39 مستوطناً اقتحموا ساحات الحرم في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم أدى صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال نصب الحواجز الشرطية عند الطرقات المؤدية لبوابات الأقصى، وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، فيما ومنعت يوم أمس دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد الأقصى، ومنعت كذلك دخول قرطاسية لمكتبة المسجد، ما اضطر إدارة المسجد الأقصى إلى توزيع الزي الخاص بالسدنة في ساحة الغزالي، خارج المسجد من جهة باب الأسباط.

وجاءت جولة ريغيف الاستفزازية في القدس اليوم، ضمن الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" التي تأتي عشية انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان المقبل، حيث تُعرف بأنها من أشد الدعاة لتكثيف الاقتحامات للأقصى وإقامة "الهيكل" المزعوم على أنقاض قبة الصخرة.