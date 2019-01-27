دولة الاحتلال تعلن دعمها "الانقلاب السياسي" في فنزويلا ضد الرئيس المنتخب مادورو

وطن- وكالات: أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، انضمام دولة الاحتلال إلى الدول التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا للبلاد، التي تشهد "انقلابا سياسا".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، "تنضم إسرائيل إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية في الاعتراف بالقيادة الجديدة لفنزويلا".

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 أيار/ مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات بدعم من الولايات المتحدة، زاعمين أن "مخالفات واسعة النطاق شابتها".

(عربي 21)