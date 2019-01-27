"المتقاعدون العسكريون الجدد" لوطن: سنتظاهر السبت أمام الرئاسة حتى تنفيذ مطالبنا

رام الله- وطن: أعلن المتقاعدون العسكريون الجدد، عن تظاهرة سينظموها يوم السبت المقبل (2-2-2019)، عند الساعة 12 ظهراً، في رام الله، لتنفيذ مطالبهم.

وقال الناطق باسم المتقاعدين العسكريين الجدد ماهر برهم لـ وطن، إن المسيرة ستنطلق من ميدان المنارة وسط رام الله، وتتوجه لمقر الرئاسة للمطالبة بتنفيذ مرسوم الرئيس الخاص بمطالب المتقاعدين العسكريين الجدد.

وأوضح أن المرسوم الرئاسي ينص على صرف 70% من أخر راتب لهم، وصرف منحة عسكرية قدرها 300 شيقل، وصرف مكافئة مالية من تاريخ أخذ الراتب وليس من عام 2006.

كما يطالب المتقاعدون العسكريون الجدد الذين يبلغ عددهم 4 آلاف شخص بجدولة قروضهم بدون فوائد.