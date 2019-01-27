حراك الضمان لـوطن: توصية المركزية بوقف القانون لا تعني شيء دون مرسوم رئاسي واضراب الثلاثاء مستمر

رام الله- وطن: رفض الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي، على لسان الناطق باسمه عامر حمدان، الاعتراف بتوصية اللجنة المركزية لحركة فتح بوقف العمل في القانون بشكل مؤقت.

وأكد حمدان خلال اتصال مع وطن على أن فعاليات الحراك المتمثلة باضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل، مستمر، وسيشهد خطوات تصعيدية.

وحول توصية المركزية في اجتماعها مساء اليوم الاحد، بوقف العمل بالقانون بشكل مؤقت، شدد حمدان على أن هذه التوصية لا تعني للحراك شيئاً طالما لم تكن بمرسوم رئاسي رسمي، يعلن فيه اسقاط القانون.

وأشار الى أن هذه الخطوة تشبه خطوة سابقة قامت بها الحكومة، باعلانها تأجيل العمل بالقانون حتى منتصف كانون الثاني الجاري، ما يعني أنها خطوة مماطلة فقط.

وأكد على أن برنامج فعاليات الحراك ما زال قائماً، حتى اسقاطه.