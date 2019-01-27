غسان طوباسي يكتب لوطن: فلنعمل على بناء المواطن الفلسطيني بدل التعلق بوهم الدولة المستقلة



بعد انسداد افق اقامة دولة فلسطينية مُستقلة على 67 و نهاية وهم الحلم السلمي المزعوم المبني على اتفاق اوسلو ، أصبح من الضروري البحث عن الذات مُجدداً و اطلاق برنامج وطني جديد يُحاكي الواقع بكل مُستجداتهِ .

وما يثير الأستغراب حقاً أن كل القوى الفلسطينية و رغم انسداد الأفق تماماً و عدم قابلية تطبيق فكرة الدولة في الضفة و القطاع ، تعود دوماً بتجديد برامجها السياسية نفسها مُتمسكة بنفس الشعارات التقليدية ذاتها رغم استحالة تحقيقها على أرض الواقع .

إن اتفاق اوسلوا الظالم و ما افرزهُ من تجميل للأحتلال الأسرائيلي و تفتيت الأرض وضياعها و تدمير الأقصاد اوصلنا الى حالة تستحيل فيها بناء دولة مستقلة في الضفة والقطاع.ورغم تدمير فرص الحل السياسي الا اننا نحن مُجتمعين قوى و أفراد فشلنا فشلاً ذريعاً في بناء المواطن الفلسطيني الصالح المُنتمي لوطنهِ واضعنا العديد من فرص بناء و تطوير النظام الصحي و الأقتصادي و الثقافي و التعليمي والزراعي والتجاري والرياضي و غيرهِ .

و رغم ما افرزهُ اتفاق اوسلو من كوارث على شعبنا الا انهُ اتاح و للمرة الأولى بالتاريخ الحديث بتثبيت الهوية الفلسطينية و الأعتراف بالشعب العربي الفلسطيني كشعب مُستقل و موجود فوق ارضهِ التاريخية .

و السؤال المطروح الان ، هل نحن أمام حُقبة جديدة في تاريخ شعبنا ؟؟

كل المؤشرات تؤكد اننا سندخل في حقبة جديدة و ذلك بعد الفشل أو عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مطالب شعبنا العادلة .

و أهم ما يميز هذهِ الحقبة هو السقوط التام لفكرة الدولة المستقلة على حدود 67 فلا الوقائع الجديدة التي فرضها الأحتلال بأستيطانهِ المستشرس و تهويد القدس والتأمر العربي الرسمي والدعم الأمريكي اللا محدود للأحتلال وحالة التشرجم والأنقسام التي يعيشها شعبنا كلها عوامل سرعت في تقويض فرص الحل السياسي واستحالة بناء دولة في الضفة والقطاع.

و لهذا فنحن امام مُعضلة حقيقية ستواجهها الأجيال القادمة ، ماذا تبقى من الحلم الفلسطيني ؟ و من المسؤول عن الضياع ؟ و مالعمل ؟ أسئلة كبيرة بحاجة لوعي و مسؤولية وطنية صادقة بعيدة عن المصالح الفئوية و الحزبية و ابتكار وسائل و طرائق جديدة للحفاظ على الهوية الفلسطينية المهددة بالضياع .

وهذا بالطبع يتطلب العمل على عدة أصعدة تستهدف أولاً صمود الأنسان فوق أرضه و صقل الشخصية و الهوية الوطنية الجامعه و أول ما علينا أن نبدأ بهِ هو اعادة صياغة المناهج التربوية لتأهيل جيل جديد يفهم و يعرف التاريخ الفلسطيني الصحيح من كنعان الى يومنا هذا و ذلك بتدريس المكونات الثلاث للهوية الفلسطينية الكنعانية " الآرامية " و المسيحية و الأسلامية .ومناهج حدية بعيدة عن التلقين والحفظ تحاكي التطور التكنولوجي وتطلق العنان للفكر والبحث والأبداع.

و حتى نستطيع أن نخلق مواطناً فلسطينياً مُنتمي لوطن وليس لبلدهِ أو عائلة أو قبيلة ، فعلينا أن نعمل على سن قانون الخدمة المُجتمعية للشباب من خلال ألزامهم بالعمل في مجالات خدمة طوعية من مجالات مختلفة و في مناطق غير مناطق سكنهم ، اضافة الى ذلك علينا البحث و التفكير بالوسائل و الطرائق التي تدعم الصمود الفلسطيني فوق أرضه من خلال تشجيع قطاعي الزراعة و الصناعة الوطنية و تطويرها و الحد من جشع الرأس مال الوطني و تحسين جودة المنتج الوطني لكي يصبح دعم هذا المنتج بقناعة و رغبة وليس مجرد شعار ، و الأهم من ذلك تعلم مبادئ المواطنة أي احترام القانون العام و فصل السلطات و مبادئ المحاسبة و المكاشفة و تعليم الديمقراطية قولاً و فعلاً و تعزيز المساواة و نبذ الكراهية و العنف و غيرها الكثير من الأفكار و المبادئ التي تُعزز صمود الشباب الفلسطيني و تزرع الأنتماء و الوحدة لنستطيع بعدها رسم خارطة طريق جديدة تقود نحو الحرية و نيل الحقوق و ربما الوقائع كلها تشير الى أن شعار الدولة في الضفة و القطاع أصبح شعاراً بائداً بحاجة لتغيير و هذا يتطلب اجماعاً وطنياً فلسطينياً شعبياً .

وحتى لو سقط البرنامج الوطني التقليدي كما اسلفنا الا ان الحقوق الوطنية لشعبنا لن تسقط وتحقيقها يتطلب وعيا ومسؤولية وطول نفس و طرح برامج سياسية جديدة قد تكون قابلة للتحقيق في المدى المنظور.

ان التركيز على الكفاءات والخبرات في هذة المرحلة بدل المحاصصة الحزبية او العشائرية او الجهوية هو الكفيل بتعزيز صمودنا وتطوير ذاتنا وبناء المواطن الفلسطيني القادر على مواجهة تحديات وصعوبات المستقبل.