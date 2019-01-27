الكويتي عبد الله العنجري ينسحب من بطولة العالم للجوجيتسو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي



وطن- وكالات: قرر اللاعب الكويتي عبد الله العنجري، الانسحاب من بطولة العالم بلعبة الجوجيتسو المقامة في ولاية لوس أنجلوس، رفضا لنتائج القرعة، التي وضعته بمواجهة لاعب إسرائيلي.

وقال "العنجري" في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن انسحابي بسبب وضعي بالقرعة مع لاعب اسرائيلي".

وأضاف اللاعب الكويتي: إن "دولة فلسطين المحتلة وشعبها أهم من التألق في بطولة عالمية"، مشدداً على أن انسحابه جاء إكراماً لفلسطين.

ولفت إلى أن موقفه يتوافق تماماً مع سياسة بلاده، قائلاً: "لا اعتراف ولا إقرار بإسرائيل ولا تطبيع معها؛ فالتطبيع في عرفنا هو جريمة عظيمة".

وكان العنجري تمكن من التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة الاتحاد الدولي للجوجيتسو المقامة في ولاية تكساس الأميركية في فئة تحت الـ88 كيلو، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما وحصل قبلها على الميدالية الذهبية في بطولة "الجوجيتسو" بواشنطن في أغسطس من العام الفائت.