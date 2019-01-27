رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج تحيل صحفياً مطبعاً مع الاحتلال للتحقيق

وطن- وكالات: قالت رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج، إنها ترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها أحالت الصحفي أبو بكر المخلافي عضو الرابطة للتحقيق، عقب زيارة قام بها إلى القدس المحتلة.

وقالت الرابطة في بيان لها، إنها طالعت خلال الساعات القليلة الماضية ما نشره الزميل الاعلامي أبو بكر خلاف عضو رابطة الاعلاميين المصريين بالخارج على صفحته الشخصية (الفيس بوك) من صور وفيديوهات تشيرالي وجوده داخل المسجد الأقصي بالقدس الشريف في فلسطين المحتلة".

وأضافت أن مجلس إدارة الرابطة قرر احالة الصحفي للتحقيق واستدعاؤه لسماع أقواله عقب عودته مباشرة من زيارته، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية واعلان نتائجها علي الرأي العام.

وعبرت الرابطة عن رفضها أي مواقف أوأفعال تبدر من اي شخصيات سياسية أواعلامية، أو كيانات اعتبارية وأحزاب سياسية أو حكومات عربية ، أوابداء اي صور من التطبيع السياسي والاقتصادي والاعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على الثوابت المهنية والأخلاقية وفي مقدمتها رفض التطبيع مع الاحتلال تحت أي ذريعة ومن أي شخص أو كيان. مؤكدا استمرار دعمه للاعلام المقاوم للاحتلال الإسرائيلي.

(عربي 21)