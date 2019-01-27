الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على مركبة جنوب الخليل

الخليل- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مواطنين واستولت على مركبة جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة زيف مدخل بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب محمد روبين الشويكي، كما فتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم مجموعه من معلمي مدرسه جنبا الأساسية المختلطة بمسافر يطا وصادرت المركبة التي تقلهم واعتقلت سائقها الأستاذ عمار أبو قبيطه.

"وفا"