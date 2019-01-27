الحكومة التي نريدها

كتب: المحامي زيد الايوبي

والحديث عن تشكيل حكومة جديد فإن اي تشكيل حكومي جديد لا يشارك فيه كل اطياف الشعب الفلسطيني بما فيه اخواننا في حماس واليسار سيكون برأيي تشكيل حكومي كارثي ..فنحن في هذا الوقت بالذات احوج ما نكون اليه الى تكريس الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة سياسات الاحتلال وقرارات ترمب بشأن القضية الفلسطينية ..

من غير الجائز استثناء اي لون فلسطيني من هذا التشكيل الجديد ووجود ما يعرف بالانقسام السياسي يجب ان يكون حافزا لأصحاب القرار نحو تكريس حكومة تعبر عن وحدة شعبنا فلا يقبل التذرع بوجود طرف فلسطيني غير متحمل لمسؤولياته الوطنية كي نستثنيه من المشاركة في الحكومة الموعودة ..

شعبنا تواق لحكومة تكرس التماسك بين الضفة وغزة ..حكومة تكون بمثابة الرافعة لمبدأ شركاء في الدم ....شركاء في القرار ..نريد حكومة تحل ازماتنا المتراكمة ولا نريد حكومة تكون بحد ذاتها ازمة ...

وفي سياق متصل ..فشعبنا لا يعنيه من هم الوزراء الجدد ومن هو رئيس الوزراء المكلف .لكن يعنيه اكثر ماذا سيكون برنامج هذه الحكومة وماذا ستكون توجهاتها الداخلية المتعلقة بالازمات الاجتماعية والاقتصادية وهل ستساهم هذه الحكومة بحل المشاكل والازمات المتراكمة والعالقة ام اننا بصدد حكومة تحتاج لمن يساعدها في حل مشاكلها وازماتها ...نحن نتحدث عن حكومة في فلسطين المجوعة.. المحاصرة.. والمحتلة.. والمنقسمة ولا نتحدث عن حكومة في السويد الغارقة بكل اسباب الرفاهية ...

وفي النهاية نريد حكومة وحدة وطنية يمثل وزراءها همومنا الوطنية وليست حكومة وحدة اقليمية بحيث تتضمن وزراء نسترضي بهم قوى اقليمية محيطة بنا .. او وزراء نتقرب بهم زلفى من قوى عظمى هنا او هناك ...نريد حكومة تتقرب من شعبنا وتلتسق بنا تكبر وتقوى بنا ولا تتكبر وتستقوي علينا ..نريد حكومة توحدنا ولا تفرقنا ..حكومة تكون ملاذ لنا وليست حكومة نتصادم مع توجهاتها ..حكومة تحل مشاكلها من جيبها الخاص وليست حكومة عينها على ما تبقى من فكة في جيوبنا ...