الاحتلال يعتقل 18 شابا من الضفة فجرًا

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقال طالت 18 شابا من الضفة.

وعرف من المعتقلين:

1. علاء ياسر دراغمة- طوباس

2. إيهاب محمد رشيد دراغمة- طوباس

3. عبد الله جهاد بني عودة- طمون قرب طوباس

4. آدم بني عودة- طمون

5. محمد عبد العزيز بشارات- طمون

6. ثائر مرعي- مخيم جنين

7. قيس الغول- مخيم جنين

8. أنس أبو ريان- مخيم جنين

9. أحمد نصر ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

10. عبد اللطيف أحمد ثوابتة- بيت فجار

11. رامي علي عيسى طقاطقة- بيت فجار

12. رمزي ربحي عطايا- كفر نعمة غرب رام الله

13.نافز عبد العال- كفرنعمة

14.سليمان محمد الديك -كفر نعمة

15.بهاء الرحال-مخيم جنين