الاحتلال يعتقل 18 شابا من الضفة فجرًا
28.01.2019 07:28 AM
رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقال طالت 18 شابا من الضفة.
وعرف من المعتقلين:
1. علاء ياسر دراغمة- طوباس
2. إيهاب محمد رشيد دراغمة- طوباس
3. عبد الله جهاد بني عودة- طمون قرب طوباس
4. آدم بني عودة- طمون
5. محمد عبد العزيز بشارات- طمون
6. ثائر مرعي- مخيم جنين
7. قيس الغول- مخيم جنين
8. أنس أبو ريان- مخيم جنين
9. أحمد نصر ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
10. عبد اللطيف أحمد ثوابتة- بيت فجار
11. رامي علي عيسى طقاطقة- بيت فجار
12. رمزي ربحي عطايا- كفر نعمة غرب رام الله
13.نافز عبد العال- كفرنعمة
14.سليمان محمد الديك -كفر نعمة
15.بهاء الرحال-مخيم جنين