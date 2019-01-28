خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": ليه الغرور

تغني آصالة نصري قائلة " ليه الغرور والكبرياء ... ليه الغرور .. لا تتباهى بالذكاء .. ليه الغرور ... إتعوذ من كلمة أنا .. ليه الغرور ... خليك طبيعي مثلنا ... ليه الغرور".

يطالعك خبر صحفي عن لقاء بوفد نجد أن من بين الحضور من أعطى لنفسه لقب " دكتور" وهو لا يحمل شهادة الدكتوراه، بينما يوزع آخر بطاقات دعوة لحضور حفل زفاف لنجله وبكل صفاقة يكتب أن صفته هي "المهندس" بينما هو ليس مهندسا، تكتشف أنهم ينادون إنسانا بالدكتور فلان وهو لا يحمل لا شهادة الطب ولا شهادة الدكتوراه في أي مساق، وتكتشف أن آخرين ممن يصرون على أن يسبق إسمهم لقب "دكتور" أو " مهندس" أو غير ذلك من الالقاب يحملون شهادات غير معترف بها أو لا يحملونها مطلقا.



كثيرون ينادونني بالدكتور فأرد نافيا بأنني لا أحمل شهادة الدكتوراه وأتبعها بمزحة بالقول " اللهم إلا إذا على نمط مقولة كلب البيك بيك ... جوز الدكتورة .. دكتور".

ما الذي يضيفه اللقب العلمي للانسان؟ هل الحصول على الشهادة العلمية يشكل بوابة للمكانة المجتعية، وهل إذا ألصق بالانسان لقب جامعي يجعله يمشي متخايلا بين الناس.

في الحياة العملية ألم يثبت أن الكثير ممن لا يحملون شهادات علمية حطوا " ع طريق الناس علامة" بينما تحوصل عدد كبير من حملة الشهادات في شرنقة كنز المال والابتعاد عن قضايا الجماهير وهمومهم؟



يقول أينشتاين " إذا زادت المعرفة قلّت الأنانية، وإذا قلّت المعرفة زادت الآنانية" وهو ما يعرف في العلوم بعلاقة التناسب العكسي. وأنا من جانبي أضيف بالقول أن المعرفة أيضا تتناسب طرديا مع التواضع، فكلما زادت المعرفة كلما زاد التواضع جراء الثقة بالنفس، أما الذين ثقتهم بأنفسهم متدنية فإن مرد ذلك هو ضحالة معرفتهم وبالتالي يحاولون إلصاق الألقاب الاكاديمية بأنفسهم ويعملون على إظهار ذواتهم " بالنفخ" نظرا لضحالة معرفتهم العلمية.

لاأريد أن أدّعي التحليل النفسي لشخصية هؤلاء الأشخاص لأنني أعتقد جازما بأن هناك العديد من الدراسات النفسية وتلك المتعلقة بالسلوك الانساني في هذا المجال.



الذي أريد أن أشير إليه هو الجانب القانوني في الموضوع المتعلق بإنتحال الصفة، حيث نجد أن المشرع القانوني في أي بلد من بلدان العالم قد وضح التبعات القانونية لكل من ينتحل صفة بإعتبارها قضية جزائية تحرك من قبل الادعاء العام تصل الى إيقاع الحبس.

إنني أعتقد أنه ولو لمرة واحدة تحركت النقابات المهنية أو مجلس التعاليم العالي أو غيرهم من الأجسام المؤسساتية وقامت برفع دعوى إنتحال صفة وجرى الحكم على منتحل الصفة بالسجن، فقد يشكل ذلك رادعا لكل من يوهم المواطنين بأن له صفة مهنية أو غيرها.



لا يعقل مثلا أن تسكت وزارة التعليم العالي على بعض القائمين على مؤسسة أكاديمية عندما ينشرون خبرا يفيد بأنهم يحملون شهادة دكتوراه وهم لا يحملونها، ولا تستقيم الأمور عندما ينشر أحدهم خبرا صحفيا يلقب نفسه من خلاله أنه مهندسا وهو غير مسجل في سجل نقابة المهندسين وقائمة الأمثلة تطول أيها الأحبة.

حن نريد أن نرتقي بالانسان وبمعرفته وعلمه وليس بالمظاهر والتزييف، ولا ينتقص من أي شخص كان أن لا يلصق بنفسه لقبا أكاديميا لا يحمله، بل على العكس يزيده إحتراما عندما يكتشف من حوله أنه يملك من المعارف ما يرفعه الى الدرجة العلمية.

وفي الجانب الآخر على أصحاب المؤهلات العلمية أن يتواضعوا بين الناس، وأن يستمعوا جيدا الى أغنية آصالة عندما تقول " ليه الكلافة والتعب .. تمشي تظن إنك عجب .. ترى البساطة من ذهب .. خذها نصيحة مننا ليه الغرور".