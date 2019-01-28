مصلحة السجون تعترف: اصابات "عوفر" أكبر من المعلن بثلاثة أضعاف

وطن: اعترفت مصلحة سجون الاحتلال، بأن عدد الأسرى الذين أصيبوا خلال اقتحامات أقسام سجن "عوفر" ونقلوا إلى المستشفيات، الأسبوع الماضي، تجاوزت الأرقام الرسمية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق بثلاثة أضعاف على الأقل، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتداءات على الأسرى في "عوفر"، أدى إلى إصابة نحو 150 أسيرا بجروح واختناقات استدعت نقلهم إلى المستشفيات.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنه "أصيب ثلاثة سجانين وستة أسرى بجروح طفيفة، وتم فحصهم في المكان دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى"، خلال عملية بحث وتفتيش عن أجهزة هواتف محمولة في الأقسام المختلفة في سجن "عوفر"، بينما أعلنت مساء الأحد، أن عدد الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى 17 أسيرًا دون الإفصاح عن الرقم الفعلي للمصابين.

وكانت صحيفة "هآرتس"، قد أكدت يوم الجمعة الماضي، أنه وفقًا للمعلومات المتاحة فإنه تم نقل 20 أسيرًا من أصل 140 تعرضوا للاعتداء خلال اقتحام أقسام السجن، إلى المستشفيات، لكنهم أُعيدوا إلى "عوفر" في نفس اليوم.

(عرب48)