مستوطنون يستولون على أراضٍٍ في قرية بيت اسكاريا جنوب بيت لحم

بيت لحم- وطن: استولى مستوطنون، اليوم الاثنين، على أراضٍ شاسعة في قرية بيت اسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنة "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، واستغلوا قسما منها لزراعة أشتال حرجية ومثمرة.

وقال رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا محمد إبراهيم، انهم تفاجأوا بقيام مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراضٍ في منطقة "العواريض" القريبة من مستوطنة "نتفوت" تعود لعائلة عودة، والشروع بزراعتها بأشتال حرجية ومثمرة، قبل التصدي لهم، ومنعهم من مواصلة زراعتها.

وأضاف إبراهيم، ان مساحة ما تم زراعته يصل الى (10 دونمات) من مجموع ما ينوون الاستيلاء عليه والبالغ (40 دونما)، مؤكدا ان لدى مالكي هذه الأرض أوراقا ثبوتية من طابو" كوشان"، وعليه تم توكيل محام لمتابعة القضية من الناحية القانونية.