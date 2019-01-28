ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً

وطن: ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58 قتيلاً، فيما لا يزال 305 آخرون في عداد المفقودين، على ما أعلن الدّفاع المدني.

وقال المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، إنّه بعد إجراء عمليّات بحث "ارتفع العدد إلى 305 أشخاص مفقودين، و58 قتيلاً". وأشار إلى أنّ عمّال الإنقاذ عثروا على حافلة مليئة بالجثث.

وكانت السّلطات استأنفت مساء الأحد عمليّات البحث عن ناجين في موقع انهيار السدّ المنجمي في برومادينيو، بعد تراجع المخاوف من خطر انهيار وشيك لسدّ منجمي ثانٍ.