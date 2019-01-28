الاحتلال يقتحم كفر قدوم ويداهم منازل ويحطم محتوياتها

قلقيلية- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهم عددا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: محمود عبد القادر شتيوي، ونصفت شتيوي وشقيقه عقل، وحطمت محتوياتها.

وأكد شتيوي ان ما يقوم به جيش الاحتلال يندرج ضمن عقوبات مكثفة ردا على استمرار مسيرة البلدة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

يذكر ان المنازل التي تم مداهمتها تعود ملكيتها لعائلة الطفل المعتقل طارق حكمت شتيوي الذي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط اعتقاله قبل أسبوع.