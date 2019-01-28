امس الاحد.. تنقل 6894 مسافر عبر معبر الكرامة
28.01.2019 10:04 AM
رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6894 مسافر في كلا الاتجاهين الاحد، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 2971 مسافر
قادمين : 3923 مسافر
مرجعين : 03 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم