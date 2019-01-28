ابو ليلى لوطن: التجمع الديمقراطي سيناقش اليوم ملف "الحكومة الفصائلية"

رام الله - وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى لـوطن، أن التجمع الديمقراطي سيبدأ اليوم الاثنين خلال اجتماع له مناقشة ما يطرح حول توجه حركة فتح تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.

ومن المقرر ان يعقد التجمع الديمقراطي اجتماعا مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، قال ابو ليلى انه سيجري خلاله اجراء مناقشة اولية بين اعضاء التجمع حول ما يطرح من توجهات لتشكيل حكومة فصائلية.

وأوضح أبو ليلى انه سيتم بحث الموضوع بشكل جماعي في التجمع معربا عن امله ان يتمكن التجمع من الوصول الى موقف موحد بشان ذلك.

وأضاف ابو ليلى "سيكون اليوم نقاش اولي وسيتبعه لاحقا لقاءات أخرى".

وحول موقف الجبهة الديمقراطية من الانضمام للحكومة قال ابو ليلى أن "موقف الجبهة الديموقراطية، هو تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً من قبل الجميع تقود الجميع البلاد الى الانتخابات"، مضيفا "نحن بحاجة لحكومة تحظى بالتوافق كي يصبح بالامكان توفير شروط وقبول الجميع للمشاركة بالانتخابات وشمولها الضفة وغزة بما فيها القدس."

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد اوصت امس الاحد بتشكيل حكومة فصائلية، حيث شكلت لجنة منها لاجراء مشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشان امكانية انضمامها للحكومة.