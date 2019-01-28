منير الجاغوب لوطن: الحمد الله يقدم استقالة الحكومة رسمياً للرئيس اليوم

رام الله - وطن: اكد مسؤول المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب لوطن ان رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيقدم استقالة الحكومة رسمياً للرئيس محمود عباس اليوم الاثنين.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قد اكد صباح اليوم ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد اعلنت رسميا امس الاحد انها قدمت توصياتها للرئيس عباس لتشكيل حكومة فصائلية من فصائل منظمة التحرير.