الشرطة تقبض على شخص بتهمة تقطيع أشجار الزيتون في سلفيت

سلفيت- وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص متهم بتقطيع أشجار الزيتون بهدف بيع الأخشاب و ذلك في بلدة بديا بمحافظة سلفيت .

و ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه و بناء على شكاوى من مواطنين من بلدة بديا لدى فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة حول قيام مجهولين بالدخول الى أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون و تقطيع (30) شجرة زيتون ، و سرقة الأخشاب المقطعة ، و على الفور تحرك فريق بحث و تحري من إدارة المباحث العامة الى المكان للكشف و المعاينة ، وبالبحث و المتابعة تم الاشتباه بشخص من محافظة سلفيت ، وتم القاء القبض عليه .

مضيفا البيان انه تم ضبط الأدوات المستخدمة بتقطيع الأشجار و كمية من الأخشاب المقطعة و إحالة الشخص المتهم والمضبوطات الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.