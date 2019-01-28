جيش الاحتلال أنفق 40 مليون شيكل لمواجهة مسيرات العودة

غزة- وطن: قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن وزارة الأمن في "إسرائيل" أنفقت حوالي (40) مليون شيكل بسبب مسيرات العودة، حيث بدأت مسيرات العودة على حدود قطاع غزة قبل حوالي العام.

وتشهد حدود القطاع بشكل شبه يومي مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين، وتتركز مسيرات العودة حالياً في يوم الجمعة حيث تبدأ الفعاليات بعد صلاة العصر في نهاية كل أسبوع.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في 30 آذار/ مارس 2018 بمشاركة شعبية وفصائلية واسعة استخدم خلالها المشاركين فيها أدوات ووسائل شعبية.

وتعتبر البالونات الحارقة والطائرات الورقية أحد أبرز الوسائل الشعبية التي استخدمها النشطاء، حيث تسببت في خسائر بملايين الشواكل للاحتلال وأدت لاستنزاف الاحتلال وعجزه عن مواجهتها.