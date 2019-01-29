جامعة الأزهر تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة هاكاثون

وطن: حصدت جامعة الأزهر في غزة، المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة هاكثون لتصميم حلول تكنولوجية صحية خلال الأزمات الإنسانية.

وجرت المسابقة على مدار(12)يوماً بين ثمانية فرق مشكلة من عدة جامعات، عمل الطلبة خلالها مع فرق طلابية موازية من جامعة John Hopkins الأميركية، حيث تمكن طلبة قسمي هندسة الميكاترونكس وهندسة المعدات الطبية في جامعة الأزهر، من الاستحواذ على المراكز الثالثة الاولى في المسابقة، التي تنافس خلالها العشرات من طلبة الجامعات الفلسطينية.

وحصد المركز الأول الطالب محمد عبد الهادي، والطالب عبد الكريم الزعبوط، والطالبة روان عبد القادر، و الطالبة أمال المصري، والطالبة قمر الحلو، وذلك من خلال مشروعهم القائم على فكرة جهاز يستهدف فئة الإصابات والكسور أسفل الركبة بديل عن العكازات التقليدية، ومن مزايا المشروع أنه يسرع عملية الشفاء من 6 شهور لشهرين، كما أنه يقلل من الآلام المترتبة على أكتاف المريض ومعاصم اليدين ويمكنه من القيام بالأعمال اليومية بكل حرية.

فيما حصد المركز الثاني كل من الطالب نهاد فحجان، والطالب طارق حسب الله، والطالب شاكر شاهين، وذلك على مشروعهم القائم على فكرة (PTSD)وهي عبارة عن منصة أونلاين تهدف لتعليم المواطنين عن اضطرابات ما بعد الصدمة، وتحتوي المنصة على ألعاب وفيديوهات مخصصة لطلبة المدارس، حيث أن لكل مرحلة نشاطات مختلفة، كما تحتوي على مواد تدريبية للمعلمين لكيفية التعامل مع الطلاب.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الطالب أمجد كحيل، والطالب أحمد الديري، والطالبة آلاء رمزي، والطالبة إسراء أبو جريبان، والطالبة إيمان العبسي، حيث كانت الفكرة عبارة عن جهاز متكامل يعمل على إدارة حياة مرض سكر الدم بشكل يومي، ويتكون من تطبيق جوال مربوط بجهاز على اليد يقوم بفحص نسبة السكر في الدم وإرسالها للتطبيق وبعدها يتم تحديد نسبة السعرات الحرارية والتمارين المناسبة، ويمكن للتطبيق أيضاً فحص القدم السكرية باستخدام جهاز هزاز(Vibrator)، حيث يتم فحص نقاط الضعف في القدم السكرية يومياً وإدخالها على التطبيق، ويشمل النظام على مجس حرارة لقياس حرارة الأطراف السفلية لضعف إحساس مرضى السكر بها، ليقوم النظام بتوجيه إنذارات للمريض عن الخلل في درجات الحرارة.

واعتبر عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات مازن أبو عمرو أن هذا الانجاز، يضاف لسلسلة الانجازات التي تحققها جامعة الأزهر-غزة بشكل عام وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، مؤكداً على أن الكلية في تقدم مستمر وهي حريصة كل الحرص على جودة التعليم، وتركز على تحقيق أفضل النتائج العلمية من خلال نخبة من العلماء والأكاديميين الذين يعملون بها في شتى المجالات.

الجدير بالذكر أنه جرى خلال المسابقة عقد عدة جلسات إرشادية من أكاديميين من تخصصات هندسية وطبية من الجامعة الأميركية، كما شكلت لجنة التحكيم التي قيمت المشاريع من الجامعة الأمريكية أيضاً.