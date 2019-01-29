خليل رزق لـوطن: يجب عودة كافة الاشتراكات المحولة الى الضمان لاصحابها

رام الله- وطن: أكد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خليل رزق، على وجوب عودة كافة الاشتراكات المدفوعة الى أصحابها.

وقال رزق في حديث لـ وطن، "لا أعلم إن تم تحويل أموال أم لا لمؤسسة الضمان، ولكن يفترض بما أن الرئيس أصدر قرارا يقضي بوقف نفاذ القرار بقانون رقم19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، أن تعود الاموال لأصحابها، وهذا الأصل، فهي حقوق عمال يجب أن تعود لهم، وأن تعود الأموال لأصحابها التي اقتطعت من رواتبهم".

وأكد رزق، "انا مع الناس ومع الاحتجاجات والاعتصامات، وافضل شخص كان مع الناس هو الرئيس وقراره، فكان القرار الفصل ومن البداية كانت توصياتنا ايقاف العمل في قانون الضمان".

من جدير بالذكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت قد أعلنت في بيان صحفي لها أن عدد العاملين المسجلين لديها وصل إلى أكثر من 15,000 عامل منذ إعلان المؤسسة عن فتح باب التسجيل.