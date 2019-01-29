صور وفيديو| اعتصام حاشد في رام الله لحراك الضمان احتفالاً بوقف نفاذ القانون

رام الله- وطن اعتصم الاف المواطنيين، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، احتفالاً بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي.

وكان حراك اسقاط الضمان دعا أمس الاثنين الى الاعتصام على دوار المنارة في مدينة رام الله، للاحتفال باصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.