"كلنا مريم".. المرأة المقدسية في عيون العالم

رام الله- وطن: أطلق مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسم #كُلنا_مريم، #WeareallMary، والذي يأتي في سياق حملة تهدف لتسليط الضوء على معاناة النساء المقدسيات، والمساهمة في دعمهن من خلال إحداث حالة من التفاعل العالمي لدعم صمودهن، والإسهام برفع الظلم الواقع عليهن.

وتهتم هذه الحملة، بدعم المرأة المضطهدة في الجغرافيات المتوترة، وتقف الحملة إلى جانب المرأة المقدسية، التي تعاني من مشاكل شبيهة بتلك التي عانتها السيدة مريم.

وتأتي هذه الحملة لتكون "صرخة لكل أحرار العالم، وناقوس خطر يدق لكل من يحمل المعاني والقيم الإنسانية، لأنه من يقف مع المرأة ومع الطفل في مدينة القدس؛ فإنه يقف مع نفسه وأخلاقه وقيمه".

وتعتمد الحملة أربع لغات هي العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، وتستمر حتى ٨ آذار/مارس، بتنظيم فعاليات وتجمعات في العديد من المدن وعواصم العالم دعماً للمرأة الفلسطينية وخصوصاً المرأة المقدسية.

ومريم شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم وتسير وراء القيم والمبادئ التي تؤمن بها دون التخلي عنها.

واختير اسم "مريم" تيمنا بمريم الصدّيقة التي واجهت شتى ألوان الأذى في نفسها وولدها عيسى عليهما السلام التي ولدتها أمها في القدس ونذرتها محررة لخدمة مسجدها، وفق منشور وزعه القائمون على الحملة.

وكتبت المقدسية هنادي حلواني على صفتحها الشخصية على فيسبوك :

"قصة مريم

الجزء الأول: ولادة مريم

لا يختلف حاضر مريم عن ماضيها الذي أُخبرَت به، هي تعلم جيداً أنها ومنذ اللحظة الأولى التي فتحت فيها عينيها على الحياة أنها ولدت لتقاوم، وتؤمن أن صرختها الأولى كانت صرخة احتجاجٍ وتهديد.

مريم شابةٌ يافعة في منتصف العقد الثالث من عمرها، حين أدركت خطواتها الأولى دون أن تتعثر كانت تتجه من سرير أمها البالي نحو باب الزنزانة في إعلان صامتٍ عن رغبتها بالخروج من هذا المكان.

نعم، لقد وُلدت مريم في زنزانة تعبق برائحة العفن لا يكاد النور يتسلل إلا من ثقوب تكاد تكون معدومة.. ولدت لتدرك الحقيقة الكاملة، وتقرأ القصة بلا تزييف او تحريف، ولدت لتقاوم هذا السجان الذي ركل أمها مرة، وتلك البندقية التي استضافت الزنزانة شابة جريحةً بفضلها، لتقاوم الزنزانة والأصفاد والأغلال.

ورائحة العفن!

ومن هنا بدأت قصة مريم.."