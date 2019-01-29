الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيقل وتضبط قطعا أثرية

رام الله- وطن: ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص يشتبه بتورطهم في ثلاث قضايا سرقات منفصلة في محافظة رام الله والبيرة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنها تلقت شكوى من مواطنة بسرقة معدات وأجهزة ومواد من صالون تجميل للسيدات بقيمة تقارب 20 ألف شيقل، وشكوى مواطن بقيام مجهولين بسرقة ماكينة لإعداد الحلويات قيمتها حوالي 30 ألف شيقل، وشكوى ثالثة بقيام مجهولين بسرقة مبلغ 5000 شيقل و4 دفاتر شيكات من خزنة من داخل مطعم في رام الله.

وأكد البيان، أن الشرطة أوقفت المشتبه بهم الستة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولا.

وفي محافظة أريحا والأغوار، ضبطت الشرطة 69 قطعة يشتبه أنها أثرية، بحوزة شخص داخل منزله.

ووفقا لبيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، فإنها تلقت معلومات حول وجود مواد يشتبه أنها أثرية في منزل مواطن، وعلى الفور تحرك فرع شرطة السياحة والآثار إلى المنزل وضبط القطع الأثرية بعد أن أجرت التفتيش القانوني لمنزله، حيث تم ضبط القطع الأثرية وتوقيف المشتبه به.

وأكدت أن المشتبه به أحيل لجهات الاختصاص مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

وفي محافظة الخليل، أطلقت الشرطة والدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حملة تهدف لمتابعة مركبات نقل الغاز، والتأكد من توافر شروط السلامة فيها في الخليل.

وذكرت أن هذه الحملة تأتي بهدف التأكد من توافر شروط السلامة العامة في مركبات نقل اسطوانات الغاز وفحصها، ومدى ملاءمتها للاستعمال المنزلي.

وأضاف ان طواقم الشرطة والدفاع المدني أوقفت عددا من مركبات نقل الغاز وبعد فحصها حسب الأصول، تبين عدم مطابقة عدد منها مع شروط السلامة العامة ووجود عدد من اسطوانات الغاز غير الصالحة للاستخدام المنزلي، وضبطت 3 مركبات و38 اسطوانة غير صالحة، وتحرير 10 إخطارات وعدد من المخالفات للسائقين.